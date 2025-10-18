Durante el operativo conjunto efectuado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvieron en flagrancia a quien se identificó como José Antonio F.G., por encontrarse en posesión de 257 envoltorios de una sustancia con las características de la cocaína.

Los elementos realizaban acciones de seguridad por el cruce de las calles China y Somalia de la colonia Infonavit Tecnológico, de Ciudad Juárez, cuando tuvieron a la vista al mencionado sujeto, quien mostraba una actitud sospechosa y evasiva.

Procedieron a realizarle una revisión, encontrando entre sus pertenencias una bolsa tipo “cangurera” que tenía 257 dosis en polvo, con un peso total de 172 gramos de dicha droga.

El detenido de 30 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.