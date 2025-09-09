Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un masculino identificado como Jaime Rosendo J. V., por delitos contra la salud y posesión ilegal de arma de fuego.

La detención efectuada en flagrancia se registró ayer lunes 08 de septiembre, en calle la calle Cajamarca y Mar del Sur de la colonia Parajes del Sur, en Ciudad Juárez.

Durante la revisión efectuada por los elementos a Jaime Rosendo J. V., localizaron entre sus pertenencias, una bolsa de plástico que contenía 750 gramos de marihuana, además, un arma de fuego calibre 9mm., con su cargador abastecido con dos cartuchos útiles.

El detenido de 31 años edad, junto la droga y el arma de fuego, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes que resolverán su situación legal.