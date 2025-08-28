Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron mediante orden de aprehensión a Natividad O. S., de 53 años de edad, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

La detención se llevó a cabo por agentes ministeriales de la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, la tarde de ayer miércoles, en calles de colonia Tierra y Libertad, de la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Natividad O. S., es probable responsable de homicidio con arma de fuego de Cristian Adrián Q. O., y por la tentativa de homicidio también con arma de fuego de Abraham y Bryan de apellidos G. V.

La información contenida en la carpeta de investigación señala que el día 31 de diciembre del 2017, aparentemente después de una discusión, el ahora detenido accionó su arma de fuego desde el interior de un domicilio.