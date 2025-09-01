Inicio » Detienen a presunto responsable de apuñalar a un masculino y causarle la muerte
Detienen a presunto responsable de apuñalar a un masculino y causarle la muerte

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito de la Zona Centro, detuvo en los términos de la flagrancia a quien dijo llamarse Omar A. O., de 29 años de edad, por el delito de homicidio calificado.

El detenido aparece como probable responsable de una agresión en la que un hombre fue apuñalado, en hechos registrados ayer domingo al exterior de un domicilio de la calle Corona Imperial, en la colonia Campesina de la ciudad de Chihuahua.

En el lugar de los hechos, personal de Servicios Periciales aseguró el arma punzo cortante con la que presuntamente se cometió el homicidio.

A través de las primeras indagatorias ministeriales y la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia en la ciudad, se pudo identificar a Omar A. O., como el presunto responsable del homicidio.

Mediante un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se logró detener al sospechoso en la Avenida de Las Américas, en la colonia Panamericana.

Durante la detención se le aseguró un arma de fuego tipo pistola, un teléfono celular y un vehículo de la marca Suzuki, línea Ignis, color blanco.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra la Vida, para continuar con las indagatorias que esclarezcan el caso.

