A 17 de noviembre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Riveras, llevaron a cabo la detención de Carlos Enrique G. R., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Riveras del Bravo, atendieron un reporte recibido al número de emergencia 911, en el que se informaba sobre un homicidio en un domicilio ubicado en la calle Puerto Lisboa.

Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron que dos hombres se encontraban sin signos vitales, señalando testigos que el presunto responsable había emprendido la huida a bordo de una motocicleta color negro.

Con la información recabada, los agentes implementaron un operativo de búsqueda y, minutos después, localizaron a un sujeto que coincidía con las características descritas, tripulando una motocicleta en el cruce de las calles Puerto Chihuahua y Puerto Coahuila, en la colonia Puerto Castilla.

Por protocolos de seguridad, se procedió a abordarlo y realizarle una inspección preventiva, en la cual no se le localizó algún arma de fuego, sin embargo, fue plenamente identificado por testigos presenciales, motivo por el cual se procedió con la detención de quien dijo llamarse Carlos Enrique G. R. de 23 años.

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.