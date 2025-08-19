Elementos del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional, lograron la detención de seis personas señaladas por la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad.

El operativo se originó el pasado 16 de agosto, tras un reporte recibido vía radio operador que alertaba sobre la privación de la libertad de un hombre a las afueras del aeropuerto de Ciudad Juárez, se implementó un despliegue táctico apoyado por el sistema de video vigilancia, en el cual se detectó un vehículo Mitsubishi Lancer de color negro, presuntamente utilizado para la comisión del ilícito.

El seguimiento de inteligencia condujo hasta la colonia Arroyo Colorado, donde el automotor fue ubicado frente a un domicilio en la calle Antimonio. En el lugar se encontraban cuatro hombres que mostraron una actitud evasiva; en ese momento, los agentes escucharon gritos de auxilio desde el interior de la vivienda, por lo que ingresaron de inmediato y localizaron a dos sujetos más, quienes mantenían cautiva a la víctima.

Durante la intervención, uno de los captores portaba un arma de fuego fajada en la cintura, un revólver calibre 9 mm, abastecida con tres cartuchos útiles, la cual fue asegurada de inmediato.

Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel S. R., Manuel C. C., Ángel Osmar S. T., Luis Alberto D. V., Víctor Adrián S. C. y Daniel Aldair D. Z., quienes fueron puestos bajo formal arresto. La víctima señaló que sus familiares habían entregado 4 mil dólares a los captores como parte de un intento de negociación para su liberación.

Tanto los sujetos, como el arma asegurada y el vehículo, quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de proteger a las y los chihuahuenses mediante acciones firmes contra la delincuencia, priorizando siempre la prevención y la salvaguarda de la integridad de las personas.