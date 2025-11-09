Inicio » Detienen a sujeto en posesión de casi 50 envoltorios de cocaína en polvo 
Detienen a sujeto en posesión de casi 50 envoltorios de cocaína en polvo 

by Salvador Miranda
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a la Estación de Policía del Distrito Sur, capturaron a Jesús Rubén L., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

 

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Los Alcaldes, se percataron que un vehículo de la marca Honda Civic, en color blanco, modelo 2018, era conducido a exceso de velocidad.

 

Por tal motivo, los oficiales le marcaron el alto conforme a los protocolos de seguridad, con el objetivo de verificar la situación. En ese momento, al realizarle una inspección preventiva, se le localizó en medio de los asientos una bolsa de plástico con 32 gramos de cocaína distribuidos en 48 envoltorios, razón por la cual fue detenido quien dijo llamarse Jesús Rubén L. de 29 años.

 

Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado. 

