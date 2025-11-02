Inicio » Detienen a sujeto en posesión de un arma de fuego calibre .40
Detienen a sujeto en posesión de un arma de fuego calibre .40

A 02 de noviembre del 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Centro, realizaron la detención de Juan Carlos H. M., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

 

La intervención se efectuó luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia observaron a un sujeto que caminaba por la vía pública manipulando lo que al parecer era un arma de fuego, esto en el cruce de las calles Pablo Cuarón y Emilio Campa, de la colonia Francisco I. Madero.

Al hacer contacto con este individuo se le ordenó poner el artefacto en el suelo, a lo que obedeció sin objeción para posteriormente realizarle una inspección preventiva resultando esta sin novedad, y al levantar el objeto tirado en el piso resultó ser un arma de fuego calibre .40, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, motivo por el cual fue detenido.

 

Previa lectura de derechos, Juan Carlos H. M. de 47 años, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

 

