Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a un masculino identificado como José Simón J. A., en posesión de un arma de fuego tipo fusil, en la colonia Oasis Oriente de Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia efectuada por agentes del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), fue en la calle Burma y bulevar Zaragoza, en donde se le marco el alto al vehículo que conducía de la marca Chevrolet, con placas del estado de Durango,

En la revisión efectuada al automotor se localizó en su interior un arma con su cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles calibre 5.56 x 45mm.

El detenido de 40 años edad, junto con el vehículo y el arma de fuego, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, para el seguimiento de las investigaciones por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

