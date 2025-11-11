Inicio » Detienen a sujeto por delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos
Detienen a sujeto por delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos

by Salvador Miranda
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, realizaron la detención de Gerardo Antonio S. G., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

 

La intervención se efectuó luego de que agentes municipalesque realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Fortín de la Soledad y Puerto Obaldía, en la colonia Parajes del Valle, observaron a un sujeto que comenzó a comportarse de manera nerviosa al ver la presencia policial, mismo que adoptó una actitud evasiva. 

 

Razón por la cual fue abordado por protocolos de seguridad para realizarle una inspección preventiva, en la cual se le localizó un arma de fuego calibre 40 con un cargador abastecido con diez cartuchos útiles, siendo puesto bajo detención. 

 

Por lo anterior, previa lectura de derechos, Gerardo Antonio S. G. de 25 años, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad

