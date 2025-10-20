Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, realizaron la detención de Omar Alberto G. D., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, así como la detención de un adolescente, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

La intervención ocurrió durante labores de patrullaje preventivo en el cruce de la calle Piña y avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Ampliación Aeropuerto, donde los agentes observaron a un hombre con visibles signos de agresión, quien solicitó apoyo inmediato.

La persona agredida se identificó como el cocinero de un establecimiento de comida, el cual manifestó que mientras se encontraba laborando, un extrabajador del lugar identificado como Omar Alberto G. D., ingresó al negocio y sin mediar palabra lo derribó al suelo para luego morderle una orejaprovocándole una lesión.

Posteriormente el agresor tomó un recipiente con aceite caliente, el cual arrojó hacia otro empleado del establecimiento, quien sufrió quemaduras en la espalda, motivo por el cual procedieron con su arresto.

Durante el aseguramiento, un adolescente intentó obstruir la detención, adoptando una actitud evasiva, por lo que también fue arrestado por el delito de desobediencia y resistencia departiculares.

Previa lectura de derechos, Omar Alberto G. D. de 25 años y el adolescente de 15 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.