Una serie de agresiones a mujeres en las colonias Jardines de Alcalde y Colinas de la Normal causó una gran alarma social en el municipio de Guadalajara. Los hechos, que se cometieron contra al menos cuatro víctimas, fueron investigados por las autoridades.

Los reportes de las víctimas llevaron a la Fiscalía de Jalisco a realizar labores de inteligencia para dar con el presunto responsable. Estas acciones dieron como resultado la captura del señalado, quien ahora enfrenta un proceso penal en su contra.

El señalado, identificado como Jonathan Misael “N”, fue detenido tras labores de inteligencia de la Fiscalía de Jalisco. Se le presume responsable de al menos cuatro delitos de agresión sexual cometidos contra mujeres en la vía pública de Guadalajara.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, el hombre fue localizado en calles de la colonia Santa Elena Alcalde. La acción se realizó a través del cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada el 26 de agosto por el Juzgado Quinto de Control.

Uno de los hechos por los que se le investiga ocurrió en mayo de este año. La agresión se cometió dentro de un vehículo estacionado en la calle Fray Junípero Serra, donde el detenido presuntamente agredió sexualmente a la víctima, según la información oficial.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia de imputación, en la cual se determinará su situación legal y el proceso penal que enfrentará en su contra.

La Fiscalía de Jalisco investigó el modus operandi del presunto agresor. De acuerdo con las indagatorias, aprovechaba la soledad de sus víctimas en la vía pública durante la madrugada para seguirlas y agredirlas en lugares apartados.

Se presume que su modo de operar consistía en someter a las mujeres con violencia física y psicológica para agredirlas sexualmente y robar sus pertenencias. Las agresiones ocurrían en las colonias Jardines de Alcalde y Colinas de la Normal.

La Fiscalía de Jalisco señala que Jonathan Misael “N” también cuenta con antecedentes penales. De acuerdo con las investigaciones, el detenido ya había sido procesado por los delitos de robo y tentativa de agresión sexual en otras ocasiones. Esto se suma a más casos de agresores de mujeres seriales que ya han sido detenidos.

Con la captura, el presunto agresor fue puesto a disposición de un juez de control. Será en los juzgados donde la autoridad judicial determine su situación penal y se dicte la sentencia correspondiente tras haber sido investigado por los crímenes de los que se le acusa, con esto avanzando en justicia para mujeres agredidas, pues se han destapado casos de denuncias que no han sido resueltas.

Telediario