Como resultado del trabajo conjunto y coordinado entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a dos mujeres y un hombre, por delitos contra la salud, al encontrarlos en posesión de cerca de 97 dosis de metanfetamina.

La detención se registró ayer martes 07 de octubre, cuando elementos policiales patrullaban por calles del fraccionamiento Portal del Roble, en donde realizaron una revisión a quienes se identificaron como Yuliana D. G., Marisol H. N. y Daniel G. M., de 30, 42 y 53 años de edad, respectivamente, localizándoles entre sus pertenencias lo siguiente:

• Una bolsa de plástico transparente, que contiene 50 envoltorios de plástico con una sustancia blanca y granulada con las características de la metanfetamina, con un peso total de 30 gramos.

• Una bolsa de plástico transparente, que contiene 27 envoltorios de plástico con una sustancia blanca y granulada con las características de la metanfetamina, con un peso total de 22 gramos.

• Una bolsa de plástico transparente, que contiene 20 envoltorios de plástico y en cada uno de ellos una sustancia blanca y granulada con las características de la metanfetamina, con un peso total de 18 gramos.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para la integración de la carpeta de investigación y continuar con el proceso correspondiente.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener el combate frontal al narcomenudeo e impulsar la procuración de justicia en este tipo de delitos que afectan y dañan a la sociedad.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).