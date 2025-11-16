Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Universidad, llevaron a cabo la detención de dos hombres y una mujer identificados como Carlos Alfredo M. G., Juan Josué M. N. y Nubia Adriana G. H., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como por su posible relación en un hecho de homicidio.

Los agentes municipales, durante labores de prevención y vigilancia en la colonia Partido Romero, atendieron un reporte al número de emergencia 911, donde se informó sobre una persona privada de la vida por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calle Colombia y avenida Vicente Guerrero. El reporte indicaba que los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo de la marca Hyundai Accent, color gris, modelo 2010.

Con la información obtenida, se implementó un operativo de búsqueda que permitió ubicar un automóvil con las características señaladas en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, en la colonia Agustín Melgar, al marcarle el alto, el conductor desobedeció, iniciándose una persecución que concluyó en el estacionamiento de un supermercado, ubicado en la avenida De los Aztecas y Perimetral Carlos Amaya, en la colonia Libertad, donde descendieron del automóvil.

Luego de abandonar el vehículo, los sospechosos ingresaron al establecimiento con la intención de pasar desapercibidos entre los clientes.siendo ubicados de manera inmediata, en donde se les informó que el automóvil en el que viajaban coincidía con las características del vehículo involucrado en un homicidio reportado momentos antes.

Tras realizarles una inspección preventiva se les aseguró la cantidad de 19 dosis de cristal, mientras que en el interior del automotor localizaron un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con cargador desabastecido, así como un cartucho útil del mismo calibre en los asientos traseros, procediendo con su detención.

Previa lectura de derechos, Juan Josué M. N. de 20 años, Carlos Alfredo M. G. de 29 años y Nubia Adriana G. H. de 25 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.