Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como Karen Michelle H. M., por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, registrado en la colonia Centro de Ciudad Juárez.

La detención se efectuó en el término de la flagrancia, en la calle Santos Degollado y Mariano Samaniego, en donde fue revisada y se encontró entre sus pertenencias 18 gramos de cocaína en polvo y piedra, distribuida en 23 envoltorios.

La detenida de 30 años edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para las investigaciones correspondientes que determinen su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).