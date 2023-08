El presunto responsable del feminicidio de Milagros Monserrat fue detenido este viernes, un día después del asesinato de la mujer a puñaladas en León, Guanajuato, informaron autoridades locales.

La Policía Municipal capturó al presunto asesino de Milagros Monserrat en la ciudad de Guanajuato, informó esta noche el alcalde Alejandro Navarro.

El hombre identificado como Miguel “N” se ocultaba en la zona de Noria Alta, en la capital del estado.

“Después de un fuerte operativo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, en coordinación con la Fiscalía del Estado, hemos logrado capturar en Noria Alta, a Miguel, asesino de Milagros, perpetrado ayer en León”, anunció esta noche.

“¡Esta Policía sí funciona!”, escribió el edil en sus redes sociales.

El presunto asesino será puesto a disposición de la agencia especializada de Investigación de Homicidios.

El 10 de agosto Milagros Monserrat iba camino a su trabajo. Ese día era su cumpleaños número 40. Caminaba sobre la calle Lago Zumpango esquina con Lago de Chapala, en la colonia Granada, en León, Guanajuato. Y detrás de ella iba un sujeto de playera verde y pantalón de mezclilla.

Una cámara de seguridad captó como ambos pasaron por ahí a las 6:33 horas y salieron de cuadro, segundos después reaparecieron. El individuó iba jalando a Monserrat mientras la amenazaba con un arma blanca.

“¡No! ¡¿Qué te doy?! Si no tengo nada. Te lo juro que no tengo nada ¡Te juro que no tengo nada!”, gritó Milagros Monserrat para defenderse, sin embargo, el sujeto no la dejó y la atacó, le asestó, al menos, cinco puñaladas en el rostro y cuerpo. Tras ello corrió para escapar del lugar.

La mujer se mantuvo de pie, luego comenzó a caminar mientras se desangraba, pese a que gritaba, ningún vecino se asomó para ver que ocurría. Milagros Monserrat murió desangrada.