Detienen aquí a presunto responsable de abuso sexual

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a Samuel L. G., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado, cometido en Nuevo Casas Grandes.

Los trabajos de investigación coordinados por el agente del Ministerio Público, permitieron localizar al acusado en la calle Salvárcar y Puerto de Dunquerque, de la colonia Águilas de Zaragoza, en Ciudad Juárez, en donde se le cumplimentó la orden de aprehensión girada bajo la causa penal 349/2025.

El imputado de 24 años de edad, fue trasladado a Nuevo Casas Grandes, en donde quedó a disposición del Juez de Control para ser llevado a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra.

