Marco Vinicio Blanco, quien compitió en las pasadas elecciones por la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, fue detenido por fuerzas federales en posesión de un arma de fuego.

De acuerdo con reportes oficiales, la detención ocurrió el día de ayer como parte del operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado en la región lacustre del estado.

El ex candidato a la alcaldía por partido Más Michoacán —hoy desaparecido— viajaba a bordo de una camioneta blanca en compañía de otra persona de nombre José R., cuando fueron detenidos por integrantes de la Guardia Nacional que estaban realizando inspecciones en el lugar.

Tras la revisión, los agentes localizaron un revolver Magnum calibre .357, así como dos cartuchos útiles. Los detenidos, el arma y la camioneta asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Vinicio es sobrino de Victor Báez, ex alcalde de Pátzcuaro por dos periodos consecutivos. En 2024, fue designado precandidato al Ayuntamiento de este municipio por Movimiento Ciudadano, pero finalmente declinó por Más Michoacán, uno de los institutos políticos locales que no logró conservar el registro.

Milenio

