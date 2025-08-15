Inicio » Detienen dos por robar más de 900 uniformes al COM
Nacional

Detienen dos por robar más de 900 uniformes al COM

Dos hombres que robaron más de 900 uniformes y accesorios deportivos del Comité Olímpico Mexicano (COM), con un valor de 500 mil pesos, fueron detenidos este jueves.

La Fiscalía de la CDMX indicó que, de acuerdo con la denuncia, el 8 de agosto durante un inventario detectaron que faltaban los uniformes destinados para la delegación mexicana en próximas competencias.

Los uniformes se vendían en redes sociales, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron operativos que derivaron en la detención en flagrancia de Mario “N” en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

En tanto, Pedro “N” fue aprehendido en la colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa.

Los sujetos detenidos fueron presentados ante la autoridad ministerial, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación.

Aristegui

