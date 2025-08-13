Este 12 de agosto de 2025, en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, ejecutó seis órdenes de cateo que derivaron en la detención de 59 elementos de la Policía Municipal, incluido su director, así como cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Cártel Chiapas-Guatemala.

Las diligencias fueron autorizadas por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 01, con sede en Chiapa de Corzo, y se realizaron en diversos inmuebles de Cintalapa, incluyendo la Comandancia Municipal, además de un domicilio en Jiquipilas. Los policías detenidos, entre ellos Ulber “N”, director de la corporación, enfrentan cargos por uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, así como asociación delictuosa.

Por delitos contra la salud, fueron detenidos Fabiana “N” (de nacionalidad venezolana) y Andrés “N”, por posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana. También fueron arrestados Daniel “N” y Maximiliano “N”, por narcomenudeo con metanfetamina y marihuana.

Durante los cateos se aseguraron:

Una pistola calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles

Dos armas largas tipo AK-47 con cargadores y cartuchos calibre 7.62 mm

Siete vehículos con placas de Chiapas y uno de Ciudad de México

Una motocicleta Vento y una cuatrimoto modelo 2020

Un ejemplar felino (jaguar)

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

La Fiscalía de Chiapas reafirmó su política de Cero Corrupción y Cero Impunidad, y aseguró que ningún servidor público está por encima de la ley. Con estas acciones, se busca restablecer la confianza ciudadana y combatir frontalmente a quienes generan violencia, sin importar su cargo o filiación.

