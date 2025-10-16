El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó sobre la detención de Donovan “N”, uno de los presuntos responsables del homicidio del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre, afuera de las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Al realizarle una revisión preventiva, le aseguraron un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de distintos calibres, 10 bolsitas pequeñas y una mediana con marihuana, cuatro dosis de crystal, cuatro teléfonos celulares y varias prendas de vestir.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y continuará la investigación por su posible participación en el homicidio.

El pasado 13 de septiembre, David Cohen fue víctima de un ataque directo con un arma de fuego en la escalinata del edificio marcado con el número 119 de la Avenida Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde recibió un impacto de bala en la cabeza.

Un oficial de la Policía de Investigación (PDI), que se encontraba en el lugar y momento de los hechos, repelió la agresión y lesionó a uno de los presuntos agresores, Héctor “N”, que fue detenido por las autoridades como principal sospechoso de haber disparado el arma.

