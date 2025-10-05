Inicio » Detuvieron a dos sujetos en NCG por delitos de género
Ciudad Juárez

Detuvieron a dos sujetos en NCG por delitos de género

En seguimiento a las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en Nuevo Casas Grandes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos masculinos con órdenes de aprehensión.

La primera en la Avenida Tecnológico cruce con calle Pinos, en contra de Manuel C. M, quien aparece como probable responsable del delito de violencia familiar.

La segunda en la Colonia Acción Popular, en contra de Isidro Alejandro A. M. por el delito que atenta contra la obligación alimentaria.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana conocedores de las causas penales 508/2025 y 206/2024, para ser llevados a las audiencias de formulación de imputación.

