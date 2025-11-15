El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo una sentencia de 36 años y seis meses de prisión, dictada por un Tribunal Unitario, en contra de Noé A. D., alias El 210, El Grande y/o Matute por el delito de desaparición cometida por particulares.

Durante la audiencia celebrada el jueves, se dio lectura a la individualización de sanciones, en la cual también establece que el ahora sentenciado pagará una multa por la cantidad de 295 mil 715 pesos, mientras que la reparación de daños se fijará de manera genérica.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, demostraron la responsabilidad penal de Noé A. D., por la desaparición de Jesús C. M., en hechos ocurridos el 29 de octubre del 2019.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que el día en mención llegaron hasta una institución de Salud el líder perteneciente a la organización criminal “Los Tigres” en compañía de diversas personas y se llevaron a la víctima en contra de su voluntad.

Hasta este momento continúa vigente la investigación para localizar a Jesús C. M.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente para el esclarecimiento de los delitos, así como en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.