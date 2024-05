La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en juicio oral en contra de los acusados Julio César L. A., Aureliano H. C. y Yurel Alfredo C. O. y/o Yuren C. O., declarados penalmente responsables por los delitos homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, cometidos en el fraccionamiento Parajes de San Isidro, en Ciudad Juárez.

Esta representación social, demostró que el 16 de julio de 2022, aproximadamente a las 22:00 horas, los citados enjuiciados arribaron a bordo de un vehículo al exterior de una vivienda ubicada en la calle Volcán de Lascar, en donde realizaron disparos con armas de fuego en contra de Juan Daniel D. A., quien falleció en el lugar y en contra de otro masculino que resultó con heridas en diversas partes del cuerpo.

Hechos por los que Julio César L. A., Aureliano H. C. y Yurel Alfredo C. O. y/o Yuren C. O., fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

El Tribunal de Enjuiciamiento validó las pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, para dictar el fallo condenatorio, programando para el próximo jueves 24 de mayo la audiencia de individualización de sanciones en la que conocerán la sentencia que purgarán en prisión.