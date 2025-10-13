La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, formuló imputación en contra de las nueve personas detenidas el pasado miércoles 8 de octubre, en el municipio de Moris, por los delitos de, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos para ese tipo de armas, delitos contra la salud y asociación delictuosa.

En la audiencia inicial efectuada ayer domingo, el agente del Ministerio Público logró que el Juez de Control conocedor de la causa pena, impusiera la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados Diego C. P., Oscar Alexis B. R., Arnulfo C. M., Adrián T. E., Aldo Guadalupe M. A., Luis Ángel R. N., Antonio Ignacio A. A., Rafael F. R., y Michel Jimena T. E.

De acuerdo con la investigación ministerial, las personas en mención fueron sorprendidas por elementos policiales de las Células BOII, cuando portaban armas de fuego en el momento en que descendieron de tres vehículos, en los cuales también se localizaron armas de fuego, cartuchos y droga empaquetada.

Cabe mencionar que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término para que se resuelva su situación jurídica, por lo que será el próximo miércoles 15 de octubre cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso.

La Fiscalía General del Estado, reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras corporaciones e instituciones gubernamentales en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.