La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Gerardo O. H. y de Erick Enrique Z. S., por un triple homicidio cometido el 30 de enero del 2025, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Barranco Azul, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, hizo del conocimiento a los imputados que se les atribuye la muerte de Sergio Horacio G. A., Luis Fernando S. C., y Ángel Oswaldo R. R.

Las investigaciones ministeriales, establecen que los imputados disiparon con arma de fuego a las víctimas, cuando estás se trasladaban a bordo de un vehículo de la marca Dodge, línea Charger, color anaranjado.

Hechos por los que los imputados, de 21 y 33 años de edad respectivamente, fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que les cumplimentaron órdenes de aprehensión.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a los imputados, y programó para el próximo viernes 21 de noviembre a las 09:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá su situación jurídica.

