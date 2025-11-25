La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Marcelino T. Z., quien fue detenido por el delito de homicidio imprudencial, cometido el pasado miércoles 19 de noviembre en la Avenida Universidad Tecnológica, cruce con calle Playa del Conchal, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado conducía un vehículo de la marca Honda, línea Civic, color blanco, modelo 2017, presuntamente bajo los influjos del alcohol y drogas, cuando omitió hacer alto y se impactó contra un automóvil de la marca Honda Civic, color blanco, modelo 2000.

A consecuencia de choque, falleció el conductor del segundo automóvil y una adolescente que lo acompañaba resultó con heridas de gravedad.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.