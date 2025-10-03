Inicio » Dictan prisión preventiva a sujeto señalado de homicidio en la colonia Las Haciendas
Ciudad Juárez

Dictan prisión preventiva a sujeto señalado de homicidio en la colonia Las Haciendas

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Adán P. A., por el delito de homicidio calificado, cometido a Juan José H. G., el 26 de septiembre del año en curso en el fraccionamiento Las Haciendas, en Ciudad Juárez.

El pasado martes 30 de septiembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron con una orden de aprehensión a Adán P. A., en la calle Oro y avenida 16 de septiembre, de la colonia Centro de Ciudad Juárez.
Fue llevado a la audiencia inicial en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, le informó los hechos delictivos que se le atribuyen.

Las investigaciones ministeriales establecen que Adán P. A., junto con otras personas, causaron la muerte de Juan José H. G., con un objeto contundente y trasladaron su cuerpo hasta una calle de la misma colonia en donde lo dejaron abandonado.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó para el próximo lunes 06 de octubre, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

