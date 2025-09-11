El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, formuló imputación en contra de Martha Alicia M. A., por los delitos de feminicidio agravado y lesiones calificadas, cometido en contra de una mujer y de un recién nacido en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia inicial, la representación social informó a la imputada que se le investiga por hechos delictivos registrados el 17 de julio del presente año, en perjuicio de una mujer de 20 años de edad, quien se encontraba en su séptimo mes de gestación y cuyo cuerpo fue localizado inhumado clandestinamente el pasado 25 de julio, pero sin el gestante, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Portal del Roble.

Una vez practicada la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte de la víctima, fue por choque hipovolémico consecutivo a extracción uterina.

Las indagatorias iniciales, señalan que el 17 de julio, Martha Alicia M. A., trasladó al recién nacido a un hospital que se ubica en la colonia Zaragoza para que recibiera atención médica, posteriormente el bebé fue trasladado al hospital infantil. La valoración médica, estableció que presenta lesiones que ponen en peligro la vida y dejan consecuencias medico legales.

Hasta el momento el recién nacido continúa con vida gracias a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, con pronóstico reservado a evolución.

Con la colaboración de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Centro, Martha Alicia M. A. fue detenida ayer miércoles, en la carretera de Chihuahua a Aldama kilómetro 3.5, al cumplimentarle un mandato judicial otorgado por un Juez de control.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos le impuso la medida cautelar de prisión preventiva a la mujer de 44 años y fijó para el próximo 12 de septiembre la audiencia de vinculación o no a proceso en donde se resolverá su situación jurídica.