Ciudad Juárez. – Con el compromiso de respaldar a las familias chihuahuenses en este regreso a clases, la diputada de Morena, Jael Argüelles realizó la entrega de mochilas y paquetes escolares a niñas y niños de la colonia Flores Magón, contribuyendo de manera directa a la economía familiar.

Cada paquete incluyó cuadernos, plumas, lápices, juego de geometría, borrador, lápiz adhesivo y sacapuntas, artículos indispensables para que la niñez cuente con las herramientas necesarias en este nuevo ciclo escolar.

Durante la entrega, la legisladora convivió con las y los pequeños beneficiarios, así como con madres y padres, quienes agradecieron el apoyo en un momento en que los gastos escolares representan un reto importante.

“Sabemos que la educación es la mejor herramienta para construir un mejor futuro, y por eso queremos que ningún niño o niña se quede sin lo necesario para seguir aprendiendo. Este apoyo es para aliviar la carga económica de las familias y reafirmar nuestro compromiso con la niñez”, expresó la congresista Argüelles.

La entrega de mochilas y paquetes escolares forma parte de las acciones que impulsa la legisladora en distintas colonias de la ciudad, con el propósito de acercar recursos que fortalezcan tanto la educación como el bienestar comunitario.