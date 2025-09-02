Inicio » Diputada y alcalde entregan apoyos escolares en primaria de Chihuahua
Chihuahua, Chih., 1 de septiembre de 2025.– La diputada del PAN, Carla Rivas, y el alcalde Marco Bonilla acudieron a la escuela primaria 24 de Febrero para acompañar a los estudiantes en su regreso a clases.

Rivas agradeció al presidente municipal por incluir a todas las escuelas del Distrito 16 en el programa “Mi Bolsa Escolar”, lo que permitió beneficiar a más de 130 mil alumnos en el inicio del ciclo escolar.

La legisladora subrayó la importancia de que los niños cuenten con materiales que faciliten su aprendizaje y los motiven a continuar con su educación.

Durante el evento, destacó que el respaldo de las autoridades municipales contribuye a mejorar las condiciones escolares de la niñez chihuahuense.

Finalmente, se entregaron mochilas y útiles escolares como parte del programa, con el objetivo de apoyar a los estudiantes y ampliar sus oportunidades educativas.

