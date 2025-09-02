Diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, encabezados por su coordinar, Arturo Medina, anunciaron que abandonarán la sesión del legislativo al momento de la toma de protesta de las personas integrantes del nuevo Poder Judicial.

Medina señaló que respaldan la postura tomada por legisladores federales del Partido, que, bajo el liderazgo del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, decidieron no ser partícipes de la toma de protesta del Poder Judicial federal.

Los priistas manifestaron que el acto se da en total congruencia con la postura que adoptaron desde el comienzo respecto a la reforma judicial que detuvo en un proceso plagado de irregularidades que debilitó y dañó profundamente al Poder Judicial, la impartición de justicia y pone en riesgo las libertades y los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

“Expresamos nuestro respeto para las personas que hoy rinden protesta, pero reiteramos nuestro rechazo a la simulación que se institucionalizó en perjuicio de los procesos democráticos y las instituciones de nuestro país”, señalaron.

Medina apuntó que definitivamente no acompañarán el autoritarismo que intentan disfrazar con falsas consultas y elecciones controladas desde el ejecutivo federal y que acaba con la división de poderes para tener un control absoluto del poder público del país.