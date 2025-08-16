Inicio » Directivos de la UACJ se capacitan en análisis y toma de decisiones estratégicas
Ciudad Juárez

Directivos de la UACJ se capacitan en análisis y toma de decisiones estratégicas

Para fortalecer las habilidades de liderazgo y gestión de quienes encabezan la administración universitaria, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez llevó a cabo el curso Análisis de problemas para toma de decisiones estratégicas, dirigido a directores y subdirectores generales del área central.

La capacitación estuvo a cargo de la maestra María Antonieta Torres Ornelas, oficial de Aprendizaje en la Unidad de Aprendizaje y Participación de Operaciones del Banco Mundial, con sede en Washington, D.C.

El propósito es brindar herramientas y metodologías para analizar problemas y tomar decisiones de manera mucho más estratégica, aprovechando tanto el sistema rápido o intuitivo como el sistema lento o deliberado, explicó la especialista.

Durante la sesión, los participantes exploraron conceptos como los sesgos cognitivos y atajos mentales que influyen en la toma de decisiones, así como la herramienta conocida como Escalera de inferencias, que permite identificar y cuestionar prejuicios o supuestos inconscientes.

En la parte práctica, los directivos trabajaron en equipo para resolver una situación simulada de emergencia, aplicando los pasos de un proceso de decisión estructurado.

Es fundamental profesionalizar a quienes están al frente de instituciones, especialmente educativas, para que puedan brindar mejores servicios y gestionar con efectividad. Este tipo de experiencias ofrece tanto a nuevos directivos como a los más experimentados herramientas útiles para su labor diaria, señaló Torres Ornelas.

El curso forma parte del Diplomado de profesionalización de directivos de la UACJ y tendrá una sesión de seguimiento que profundizará en los fundamentos vistos en esta jornada.

