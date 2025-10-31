El Director General Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), Omar Bazán Flores, encabezó la entrega de la primera etapa de dotación de 80 pizarras electrónicas de 83 pulgadas, marca Max Hub a los diferentes planteles del subsistema en la entidad.

Estas herramientas de última generación tecnológica posicionan a CONALEP Chihuahua como la única institución pública a nivel nacional en contar con este tipo de dispositivos, que transformarán los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La inversión beneficiará directamente a más de 11 mil estudiantes de los planteles ubicados en Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, así como en las extensiones del CAST Juárez y Santa Bárbara.

Las pizarras electrónicas representan un paso importante hacia la innovación educativa, permitiendo mayor interactividad, conectividad global y aprendizajes colaborativos. Gracias a su tecnología avanzada, será posible conectarse en tiempo real con instituciones de otros países, traducir idiomas y participar en clases y conferencias virtuales desde las aulas.

Asimismo, el Centro de Desarrollo Humano del colegio podrá transmitir conferencias y ponencias virtuales directamente a los salones de clase. Para garantizar un funcionamiento óptimo, también se amplió la capacidad de la red de internet, brindando una cobertura más amplia y estable.

La coordinadora estatal de Tecnologías, Marcela Duarte Chacón, explicó el funcionamiento de estos equipos y destacó que se brindará una capacitación intensiva a docentes, personal administrativo y estudiantes para aprovechar al máximo las capacidades de estas pizarras inteligentes.

Entre sus principales características destacan: Interactividad: Permiten la colaboración multiusuario; varios estudiantes pueden escribir, dibujar o manipular objetos al mismo tiempo.

Alta resolución: Asegura nitidez en texto, imágenes y videos, mejorando la comprensión de los contenidos.

Herramientas de anotación: Facilitan resaltar información clave sobre el material digital.

Compartición de pantalla: Permiten proyectar materiales desde dispositivos móviles, fomentando la participación activa.

Estas pizarras representan un salto tecnológico sin precedentes para el sistema CONALEP Chihuahua, promoviendo entornos educativos más inclusivos, dinámicos y adaptativos, donde todos los estudiantes, incluyendo aquellos con diversas capacidades, puedan aprender de forma integral.

Bazán Flores, comenta “En CONALEP Chihuahua estamos comprometidos con brindar a nuestros jóvenes las mejores herramientas tecnológicas para su formación. La educación técnica debe estar a la altura de los retos del mundo actual, y con estas pizarras electrónicas damos un paso firme hacia la transformación digital de nuestras aulas. Queremos que nuestros estudiantes no solo aprendan, sino que se inspiren, se conecten con el mundo y desarrollen las competencias que les permitirán ser protagonistas del futuro”.

Gracias a la incorporación de estas herramientas, la inteligencia artificial abre nuevas puertas al bilingüismo y eleva la calidad educativa en Conalep Chihuahua.

Director General Estatal entrega 80 pizarras electrónicas a los planteles de CONALEP Chihuahua

El Director General Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP), Omar Bazán Flores, encabezó la entrega de la primera etapa de dotación de 80 pizarras electrónicas de 83 pulgadas, marca Max Hub a los diferentes planteles del subsistema en la entidad.

Estas herramientas de última generación tecnológica posicionan a CONALEP Chihuahua como la única institución pública a nivel nacional en contar con este tipo de dispositivos, que transformarán los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La inversión beneficiará directamente a más de 11 mil estudiantes de los planteles ubicados en Juárez, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, así como en las extensiones del CAST Juárez y Santa Bárbara.

Las pizarras electrónicas representan un paso importante hacia la innovación educativa, permitiendo mayor interactividad, conectividad global y aprendizajes colaborativos. Gracias a su tecnología avanzada, será posible conectarse en tiempo real con instituciones de otros países, traducir idiomas y participar en clases y conferencias virtuales desde las aulas.

Asimismo, el Centro de Desarrollo Humano del colegio podrá transmitir conferencias y ponencias virtuales directamente a los salones de clase. Para garantizar un funcionamiento óptimo, también se amplió la capacidad de la red de internet, brindando una cobertura más amplia y estable.

La coordinadora estatal de Tecnologías, Marcela Duarte Chacón, explicó el funcionamiento de estos equipos y destacó que se brindará una capacitación intensiva a docentes, personal administrativo y estudiantes para aprovechar al máximo las capacidades de estas pizarras inteligentes.

Entre sus principales características destacan: Interactividad: Permiten la colaboración multiusuario; varios estudiantes pueden escribir, dibujar o manipular objetos al mismo tiempo.

Alta resolución: Asegura nitidez en texto, imágenes y videos, mejorando la comprensión de los contenidos.

Herramientas de anotación: Facilitan resaltar información clave sobre el material digital.

Compartición de pantalla: Permiten proyectar materiales desde dispositivos móviles, fomentando la participación activa.

Estas pizarras representan un salto tecnológico sin precedentes para el sistema CONALEP Chihuahua, promoviendo entornos educativos más inclusivos, dinámicos y adaptativos, donde todos los estudiantes, incluyendo aquellos con diversas capacidades, puedan aprender de forma integral.

Bazán Flores, comenta “En CONALEP Chihuahua estamos comprometidos con brindar a nuestros jóvenes las mejores herramientas tecnológicas para su formación. La educación técnica debe estar a la altura de los retos del mundo actual, y con estas pizarras electrónicas damos un paso firme hacia la transformación digital de nuestras aulas. Queremos que nuestros estudiantes no solo aprendan, sino que se inspiren, se conecten con el mundo y desarrollen las competencias que les permitirán ser protagonistas del futuro”.

Gracias a la incorporación de estas herramientas, la inteligencia artificial abre nuevas puertas al bilingüismo y eleva la calidad educativa en Conalep Chihuahua.