Washington, EE.UU. — Tulsi Gabbard, actual directora de Inteligencia Nacional (DNI) de Estados Unidos y designada por el presidente Donald Trump, aseguró en una entrevista que cree en la posibilidad de vida extraterrestre y que existen datos clasificados sobre fenómenos aéreos no identificados (UFOs o UAPs).

En el pódcast Pod Force One, conducido por Miranda Devine del New York Post, Gabbard evitó dar detalles, pero al ser cuestionada directamente si creía que “podrían existir aliens”, respondió con un escueto “sí”.

“Debo ser cautelosa con lo que comparto”, señaló, aunque prometió que su equipo “continuará buscando la verdad y la compartirá con el pueblo estadounidense cuando sea el momento adecuado”.

La funcionaria también recordó el avistamiento masivo de drones en Nueva Jersey el año pasado, asegurando que aún tiene “preguntas sin responder” y sugiriendo que las explicaciones oficiales podrían no contener toda la evidencia.

Sobre el globo espía chino de 2023, admitió que la comunidad de inteligencia posee “mucha información clasificada”, pero se negó a dar más datos.

Su declaración se da en medio de un renovado interés del Congreso y el Pentágono por el fenómeno UAP, con audiencias y videos desclasificados que han avivado el debate público sobre transparencia y seguridad nacional.