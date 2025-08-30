Como parte de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo se llevó a cabo la Cabalgata Juangabrielísimo, Charreada Juangabrielísima y los Duetos con Juan Gabriel.



El administrador del Lienzo Charro, Walterio Magdaleno, dio a conocer que la Cabalgata Juangabrielísimo arrancó frente al Museo Juan Gabriel, donde alrededor de 60 charros, jinetes, escaramuzas y vaqueros participaron.



“Durante el recorrido que inició en la avenida 16 de Septiembre y culminó en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, tocó la Banda Nueva Luna de Armando Luna”, dijo.



Explicó que en el lugar se llevó a cabo la Charreada Juangabrielísima, un evento deportivo y cultural, combinando la charrería tradicional con un homenaje a Juan Gabriel a través de música y espectáculos de escaramuzas.



Participaron dos equipos de charros de selecciones de Ciudad Juárez, las niñas escaramuzas Dientes de Leche y de la Misión de San José.



También se llevó a cabo un concierto con el mariachi “Así es México” donde interpretaron los grandes éxitos del Divo de Juárez, derramando sentimiento y pasión en cada nota.



Además, el evento incluyó presentaciones especiales con talentos juarenses como Juan José Leal, Lluvia Vega, Mariana Vargas, Gerardo Fierro y Walterio Magdaleno, quienes compartieron escenario en duetos virtuales con Juan Gabriel, gracias al uso de tecnología y material audiovisual inédito.



La regidora Karla Michaeel Escalante agradeció a todos por estar en este evento en honor al cantante.



“Gracias a todos los participantes de la cabalgata que nos hicieron lucir las calles de Ciudad Juárez”, expresó.



La entrada fue gratuita y los asistentes disfrutaron de una minifería donde se vendieron antojitos mexicanos, como gorditas, flautas, tacos, enchiladas y bebidas, así como souvenires, todo alusivo a Juan Gabriel.



Acudieron a la charreada, el hijo de Juan Gabriel, Jean Aguilera; Felipe Rojas, director de la Fundación Juan Gabriel y Gerardo Marrero , encargado del Lienzo Charro.



El próximo domingo 31 de agosto de 2025 a las 8:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad, la cantante Natalia Jiménez se presentará en un concierto en homenaje a Juan Gabriel que marcará el cierre del festival Juárez Juangabrielísimo.