Disfrutan familias de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo

by Salvador Miranda
Como parte de los eventos del Festival Juárez Juangabrielísimo se llevó a cabo la Cabalgata Juangabrielísimo, Charreada Juangabrielísima y los Duetos con Juan Gabriel.

El administrador del Lienzo Charro, Walterio Magdaleno, dio a conocer que la Cabalgata Juangabrielísimo arrancó frente al Museo Juan Gabriel, donde alrededor de 60 charros, jinetes, escaramuzas y vaqueros participaron.

“Durante el recorrido que inició en la avenida 16 de Septiembre y culminó en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, tocó la Banda Nueva Luna de Armando Luna”, dijo.

Explicó que en el lugar se llevó a cabo la Charreada Juangabrielísima, un evento deportivo y cultural, combinando la charrería tradicional con un homenaje a Juan Gabriel a través de música y espectáculos de escaramuzas.

Participaron dos equipos de charros de selecciones de Ciudad Juárez, las niñas escaramuzas Dientes de Leche y de la Misión de San José.

También se llevó a cabo un concierto con el mariachi “Así es México” donde interpretaron los grandes éxitos del Divo de Juárez, derramando sentimiento y pasión en cada nota.

Además, el evento incluyó presentaciones especiales con talentos juarenses como Juan José Leal, Lluvia Vega, Mariana Vargas, Gerardo Fierro y Walterio Magdaleno, quienes compartieron escenario en duetos virtuales con Juan Gabriel, gracias al uso de tecnología y material audiovisual inédito.

La regidora Karla Michaeel Escalante agradeció a todos por estar en este evento en honor al cantante.

“Gracias a todos los participantes de la cabalgata que nos hicieron lucir las calles de Ciudad Juárez”, expresó.

La entrada fue gratuita y los asistentes disfrutaron de una minifería donde se vendieron antojitos mexicanos, como gorditas, flautas, tacos, enchiladas y bebidas, así como souvenires, todo alusivo a Juan Gabriel.

Acudieron a la charreada, el hijo de Juan Gabriel, Jean Aguilera; Felipe Rojas, director de la Fundación Juan Gabriel y Gerardo Marrero , encargado del Lienzo Charro.

El próximo domingo 31 de agosto de 2025 a las 8:00 de la noche en la Plaza de la Mexicanidad, la cantante Natalia Jiménez se presentará en un concierto en homenaje a Juan Gabriel que marcará el cierre del festival Juárez Juangabrielísimo.

