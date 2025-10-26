Inicio » Disponen juarenses de 100 cajeros en toda la ciudad para el pago de recibos de la J+
Portada

Disponen juarenses de 100 cajeros en toda la ciudad para el pago de recibos de la J+

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Con el objetivo de hacer más fácil y rápido el pago del servicio de agua, la J+ pone a disposición de los usuarios 100 cajeros automáticos, ubicados en 43 puntos estratégicos de la ciudad, plazas comerciales y oficinas de gobierno.

De enero a agosto de este año, más de 95 mil usuarios aprovecharon esta práctica opción para realizar su pago, mientras que más de 50 mil lo hicieron de manera digital, ya sea en línea o a través de la aplicación de la J+.

También al reverso de tu recibo encontrarás las diferentes opciones disponibles, así como el número de WhatsApp oficial y la página www.jmasjuarez.gob.mx, donde también puedes consultar tu saldo y realizar tu pago en línea.

Estos medios alternos facilitan cumplir con el pago de forma segura, rápida y sin filas.

banner

La J+ en acción trabaja para estar más cerca de la comunidad, facilitando los trámites y ofreciendo más alternativas para la comodidad de los juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Rinde Primer Informe Legislativo Rosana Díaz: un año de resultados, cercanía, compromiso...

Logra UACJ su segundo triunfo consecutivo en el CEDU ante la UJED

Activarán nuevo punto de atención del CAM Móvil del JuárezBus

Realizan Festejo musical en honor a la UACJ

Entrega Pérez Cuéllar parques Banus y Tres Cantos del Presupuesto Participativo

Superan las 4 mil toneladas retiradas de tierra y escombro tras inundaciones...

Juárez noticias All Right Reserved.