Con el objetivo de hacer más fácil y rápido el pago del servicio de agua, la J+ pone a disposición de los usuarios 100 cajeros automáticos, ubicados en 43 puntos estratégicos de la ciudad, plazas comerciales y oficinas de gobierno.

De enero a agosto de este año, más de 95 mil usuarios aprovecharon esta práctica opción para realizar su pago, mientras que más de 50 mil lo hicieron de manera digital, ya sea en línea o a través de la aplicación de la J+.

También al reverso de tu recibo encontrarás las diferentes opciones disponibles, así como el número de WhatsApp oficial y la página www.jmasjuarez.gob.mx, donde también puedes consultar tu saldo y realizar tu pago en línea.

Estos medios alternos facilitan cumplir con el pago de forma segura, rápida y sin filas.

La J+ en acción trabaja para estar más cerca de la comunidad, facilitando los trámites y ofreciendo más alternativas para la comodidad de los juarenses.