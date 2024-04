Disponen juarenses de aplicación para pagar el Predial y multas viales

A través de una nueva aplicación, los juarenses ya pueden saldar desde sus celulares el Impuesto Predial e infracciones viales, dio a conocer personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones del Municipio.

La aplicación ya se encuentra en las tiendas como “Juárez Conectado” y en la página del Municipio www.juarez.gob.mx o en la liga https://juarezconectado.juarez.gob.mx/ en iOS y Android donde pueden escanear el código para su descarga.

Con esta modalidad, no solo se simplificará el proceso de pago, sino que será más conveniente y accesible para todos los ciudadanos, ya que no tendrán que hacer largas filas ni trasladarse a las oficinas municipales, señaló personal de la dependencia.

Además, con esta aplicación, los juarenses pueden hacer pagos de forma rápida y segura por medio de la pasarela de pago con mecanismo 3DS que se refiere al doble factor de autenticación para agregar más seguridad a las transacciones con tarjeta.

Los únicos pagos que no se podrán realizar son las infracciones por estado de ebriedad, choque, atropello, polarizado prohibido y corralón.

La aplicación no almacena ningún dato, además no tiene comisión por pagar y la única tarjeta que no acepta es Discovery.

“Nuestro objetivo es brindarle al ciudadano herramientas que simplifiquen su vida y que mejoren su experiencia como contribuyentes. Esta aplicación es un paso más hacia un gobierno moderno, transparente y orientado al servicio”, indicó el personal de Informática y Comunicaciones.

Una vez que la persona ingresa a “Juárez Conectado” encontrará la pasarela de pago, además tendrá que colocar los datos que le solicitan y el correo electrónico, ya que por medio de éste recibirá el recibo de pago.