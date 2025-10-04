Inicio » Distribuyen más de 2 mil 500 apoyos a personas adultas mayores y con discapacidad en Ciudad Juárez
Ciudad Juárez

Distribuyen más de 2 mil 500 apoyos a personas adultas mayores y con discapacidad en Ciudad Juárez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) llevó a cabo en Ciudad Juárez la tercera entrega de apoyos alimentarios del programa NutriChihuahua 2025, con la distribución de más de 2 mil 586 despensas a personas en situación de vulnerabilidad.

Ana María García, encargada de este programa en la Zona Norte, informó que durante la jornada que se realizó en el Parque Central se benefició a 628 personas con discapacidad y 665 adultos mayores.

Cada paquete incluyó productos de la canasta básica que aseguran una dieta equilibrada y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, lo que se traduce en un ahorro superior a los mil 300 pesos mensuales por familia.

La funcionaria recordó que las entregas previas se realizaron en el Centro Comunitario 15 de Enero y en el Centro Comunitario de San Francisco, con 394 despensas adicionales.

banner

Con esta tercera entrega NutriChihuahua ha beneficiado a más de 8 mil personas en situación de vulnerabilidad en Ciudad Juárez, y se consolida como una de las principales estrategias de apoyo alimentario en la frontera.

El Gobierno del Estado ratifica su compromiso de mantener una administración pública cercana, organizada y con objetivos claros, dirigidos a atender a los sectores que más lo necesitan y a mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Foro “Seguridad, Jóvenes y Comunidad” llega a la Preparatoria Zaragoza

Participa director ejecutivo de la J+ en Encuentro de Hidrólogos 2025

Lo asesinan a balzos cuando llegaba a su casa de Parajes de...

Liberan a tres secuestrados y detienen a tres presuntos sicarios con un...

Amplían programa “Soy México” hasta el 31 de octubre

Dan prisión preventiva a sujeto presunto homicida de la colonia Campestre Virreyes

Juárez noticias All Right Reserved.