La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez entregó 20 tinacos a familias de las diferentes etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo para que, los habitantes de la zona puedan hacer acopio de agua.

En las oficinas centrales del organismo, Sergio Nevárez director ejecutivo de la J+, destacó que, por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, se continuará invirtiendo en esta área de la ciudad.

“Nosotros seguimos trabajando duro por Juárez y en este momento vamos a trabajar también muy duro por riveras del Bravo, tenemos planes de mejorarles la situación de las inundaciones que no nos corresponden a nosotros es un problema pluvial pero la gobernadora nos ha instruido a trabajar muy fuerte en los problemas de Ciudad Juárez así es que no nos distraemos vamos a seguir trabajando muy duro”, expresó.

Durante el evento, Concepción Ortiz, una de las beneficiarias, agradeció el apoyo recibido y llamó a sus vecinos a ser conscientes del uso responsable del agua.

“Somos testigos de lo que pasa, muchas personas tienen años de estar consumiendo agua sin pagar ese es uno de los problemas que nos está afectando también a nosotros por eso, ahorita la ayuda de un tinaco es mucha y les estamos muy agradecidos, esas personas que tienen tiempo de no pagar agua aparte de que no le pagan la desperdician, hay muchísimo lavado de carros clandestinos”, señaló.

Además, la J+ construye un nuevo dren pluvial en Riberas del Bravo, con el fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje y reducir los focos de infección que por años han afectado a los habitantes de esa zona.

La J+ en acción, continúa trabajando para mejorar la infraestructura hidráulica en las colonias que más lo necesitan, para el bienestar de las familias juarenses.