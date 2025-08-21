Inicio » Durante persecución en la carretera a Aldama; aseguran Suburban, elementos balísticos y una porción de marihuana
Durante persecución en la carretera a Aldama; aseguran Suburban, elementos balísticos y una porción de marihuana

EditorJRZ
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación aseguraron un vehículo tipo Suburban con placas sobrepuestas, que fue abandonada luego de una persecución en la carretera Chihuahua-Aldama, la mañana de este miércoles 20 de agosto.

De acuerdo con el reporte de los hechos, a las 10:23 horas, durante un recorrido de vigilancia, los agentes investigadores observaron una Suburban color blanco con vidrios polarizados, marcándole el alto a los tripulantes, quienes emprendieron la huida rumbo a la salida a Aldama, en donde se perdió de vista.

Posteriormente, a las 12:00 horas, dicho vehículo fue localizado abandonado en el exterior del hotel Santa Ana, ubicado en el kilómetro 28 de la mencionada carretera. Durante la inspección, se conoció que la matrícula que portaba, corresponden a un Jeep Patriot, por lo que fue asegurada por placas sobrepuestas.

En el interior del vehículo se localizaron 02 chalecos balísticos, 116 cartuchos calibre 7.62 x39, un cargador abastecido con 20 cartuchos calibre 7.62 x39, 02 radios marca Hytera, dos baterías, un cargador de radio, así como una porción de marihuana con un peso aproximado de 39 gramos.

Personas en el lugar, refiero que de la Suburban descendieron tres masculinos portando armas largas, quienes se retiraron de manera pedestre rumbo al río, por lo que se continúa la búsqueda.

De lo anterior, se hizo cargo del procesamiento de la escena, personal de Servicios Periciales, quedando lo asegurado a disposición del Ministerio Público.

