El exembajador estadounidense en México, Christopher Landau, reaccionó al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante una celebración del Día de Muertos, y aseguró que su país está dispuesto a cooperar con México para combatir al crimen organizado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Landau escribió:

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos”.

El diplomático añadió que Estados Unidos está listo para profundizar la cooperación en seguridad “para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”.

Landau acompañó el mensaje con una imagen de Manzo sosteniendo a su hijo momentos antes del ataque.

“Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”, escribió.

El asesinato del alcalde Manzo ha tenido repercusión internacional, provocando reacciones de condena y llamados a reforzar la seguridad en México.