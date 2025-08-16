La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech), Unidad Chihuahua, llevó a cabo la ceremonia de graduación de más de 100 nuevos profesionales de la educación, egresados de programas de licenciatura y maestría.

En total, concluyeron sus estudios 87 estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía, 15 de la Licenciatura en Intervención Educativa, Línea Inclusiva generación 2021-2025, y 28 de la Maestría en Educación, Campo Práctica Docente generación 2023-2024.

Como parte del acto protocolario, se entregaron las respectivas cartas de pasante y se reconoció a las y los estudiantes con los mejores promedios de cada generación.

El evento fue encabezado por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien felicitó a cada graduanda y graduando.

Además reconoció el trabajo de las y los docentes de la institución. por su profesionalismo, responsabilidad y compromiso en la formación de las y los futuros profesionales de la educación.

“Hoy celebramos la culminación de un ciclo académico y la cristalización de un sueño que inició hace algunos años como una meta y que hoy se convierte en un sueño tangible” comentó el funcionario.

Por su parte, la rectora de la Upnech, Graciela Aída Velo Amparán, destacó el esfuerzo y perseverancia de las y los egresados, invitándoles a llevar con orgullo el nombre de la institución y a contribuir a la transformación de la sociedad a través de la educación.

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua atiende a cerca de 5 mil estudiantes en diferentes programas de licenciatura y posgrado.

Las 12 unidades académicas están ubicadas en Camargo, Chihuahua, Creel, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Ciudad Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Hidalgo del Parral, así como en su Unidad Virtual.