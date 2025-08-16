Inicio » Egresan más de 100 nuevos profesionales de la educación de la Upnech Unidad Chihuahua
Chihuahua

Egresan más de 100 nuevos profesionales de la educación de la Upnech Unidad Chihuahua

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech), Unidad Chihuahua, llevó a cabo la ceremonia de graduación de más de 100 nuevos profesionales de la educación, egresados de programas de licenciatura y maestría.

En total, concluyeron sus estudios 87 estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía, 15 de la Licenciatura en Intervención Educativa, Línea Inclusiva generación 2021-2025, y 28 de la Maestría en Educación, Campo Práctica Docente generación 2023-2024.

Como parte del acto protocolario, se entregaron las respectivas cartas de pasante y se reconoció a las y los estudiantes con los mejores promedios de cada generación.

El evento fue encabezado por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien felicitó a cada graduanda y graduando.

Además reconoció el trabajo de las y los docentes de la institución. por su profesionalismo, responsabilidad y compromiso en la formación de las y los futuros profesionales de la educación.

“Hoy celebramos la culminación de un ciclo académico y la cristalización de un sueño que inició hace algunos años como una meta y que hoy se convierte en un sueño tangible” comentó el funcionario.

Por su parte, la rectora de la Upnech, Graciela Aída Velo Amparán, destacó el esfuerzo y perseverancia de las y los egresados, invitándoles a llevar con orgullo el nombre de la institución y a contribuir a la transformación de la sociedad a través de la educación.

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua atiende a cerca de 5 mil estudiantes en diferentes programas de licenciatura y posgrado.

Las 12 unidades académicas están ubicadas en Camargo, Chihuahua, Creel, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Ciudad Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Hidalgo del Parral, así como en su Unidad Virtual.

