La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión librada por un juez de Control en contra de E.A.V.A., quien en su carácter de Representante Legal de la moral “ALPRA CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A. DE C.V.”, presentó documentos alterados con los cuales obtuvo la adjudicación de una licitación pública de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, por un monto total de 3 millones 943 mil 657.65 pesos, hechos ocurridos en la administración Estatal 2015-2021, específicamente el 23 de febrero del 2021.

La detención se efectuó la tarde de este miércoles 27 de agosto, alrededor de las 19:00 horas, en la ciudad de Chihuahua, en el cruce de la avenida Tomás Valles y Calle Hacienda de los Morales, por parte de los elementos de la Policía de Investigación de esta institución, gracias a un trabajo cuidadoso apagado a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetando en todo momento la integridad del sujeto en mención.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado presentó documentación apócrifa para simular el cumplimiento con los requisitos exigidos en el procedimiento licitatorio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, relativo a la adquisición de trabajos de reposición de pavimento de concreto hidráulico, pavimento asfáltico y obras complementarias en la zona 4 de la ciudad de Chihuahua.

Al empresario se le imputará el delito de Uso Indebido de Documento Público; de forma que, el uso de dichos documentos falsos, le permitieron a la moral, ser favorecida con la adjudicación del contrato cuya celebración se llevó a cabo el día 12 de marzo del 2021, teniendo la calidad de contratante el ente público Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.

Con estas acciones la Fiscalía Anticorrupción refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza ciudadana mediante la persecución de los delitos de corrupción.