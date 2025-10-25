El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció que de todos los ingresos que las entidades federativas generan y entregan a la federación, solo el 20% se destina para los estados, por lo que el 80% de lo que dichos estados generan se queda en manos del régimen centralista.

“Lo que se recauda en los estados a través del ISR, ese impuesto por trabajar, o a través del IVA, el impuesto al consumo y el IEPS, que es el impuesto por cargar gasolina, solamente el 20% del total recaudado forma parte del recurso que la federación regresa a los estados”, declaró.

Ante estos hechos, Francisco Sánchez presentó la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, para que se estipule en la ley que al menos el 40% de lo recaudado por los estados sea regresado en el presupuesto, aumentando así al doble el recurso para las entidades del país.

El legislador chihuahuense remarcó que urge un Nuevo Trato Fiscal en donde los recursos de la nación se distribuyan de manera justa y equitativa, tomando también en cuenta lo que cada entidad aporta para que quien más produce sea quien más reciba.

“Aquí no vamos a tolerar que se nos trate como migajeros, urge que el dinero que se genera en Chihuahua se quede en Chihuahua”, sentenció.