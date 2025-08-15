Inicio » El barre llega al bono deportivo de la UACJ
El barre llega al bono deportivo de la UACJ

-Esta disciplina continuará con sus clases matutinas a partir del 18 de agosto en el Complejo Deportivo Universitario.

El Verano Deportivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tuvo un toque elegante y lleno de energía con las clases de barre, impartidas por la maestra Alicia Solís.

Esta disciplina, que combina ballet, pilates y yoga, se realizó del 26 de mayo al 11 de julio, de lunes a viernes por las mañanas, en el Complejo Deportivo Universitario, misma que reunió a más de 80 alumnas.

Durante el ciclo, dos sesiones especiales contaron con la presencia de destacadas instructoras invitadas: Catalina Marrufo, del estudio Contrology, y Georgina González, de Autonomy Studio, ambas con amplia trayectoria en Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Además, las participantes recibieron amenidades, cortesía de negocios locales como la florería Apapacho y la tienda de regalos Pietra.

El entusiasmo y la participación fueron tan altos que el barre se integrará oficialmente a las actividades permanentes del Bono Deportivo.

Las nuevas clases comenzarán el lunes 18 de agosto, en el mismo horario y lugar: lunes a viernes a las 8:00 a. m. en el Complejo Deportivo Universitario.

Con esta incorporación, la UACJ busca opciones diversas para el bienestar físico y mental de su comunidad, combinando ejercicio, música y técnica para tonificar el cuerpo y mejorar la postura.

