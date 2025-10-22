Por www.HBMNoticias.com

“Si no fuera por las mujeres, el campo estaría aún más en el abandono institucional”, afirmó el Senador del PAN por Chihuahua Mario Vázquez, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural, donde también reconoció los principales desafíos que enfrentan hoy las productoras del país.

En el marco de la conmemoración del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, dijo que “ellas no sólo sostienen a sus familias, sostienen a todo el campo mexicano”. Asimismo, el legislador chihuahuense destacó el papel fundamental de las mujeres en la supervivencia del sector agropecuario, particularmente en un contexto de abandono institucional, violencia y rezago estructural.

Durante su intervención, Vázquez denunció diversas amenazas que comprometen la actividad ganadera, especialmente en el norte del país:

La plaga del gusano barrenador, que afecta gravemente la sanidad del hato ganadero y limita la capacidad de exportación.

La falta de trazabilidad del ganado, un problema crítico que impide cumplir con los estándares exigidos por mercados como Estados Unidos.

La entrada de ganado sin control sanitario desde el sur del país, que compromete la inocuidad y calidad del hato nacional.

“Estas amenazas no solo afectan la economía, afectan directamente a las mujeres que han asumido el liderazgo productivo en sus comunidades”, alertó.

Mario Vázquez también lanzó una advertencia sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que, de aprobarse tal como está redactada, pondría en riesgo el derecho de las y los productores al acceso al agua. “Si le quitas el agua a la tierra, pierde su valor; estaríamos despojando a miles de familias de una parte fundamental de su patrimonio”.

A la reunión asistieron representantes de organizaciones rurales de más de 22 estados del país, destacando la participación de: Naneth Molina Lizárraga, presidenta de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM); Griselda Dávila Báez, presidenta de la Conferencia Nacional de las Mujeres Rurales; María del Rosario Enríquez Morán, presidenta de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. Todas ellas estuvieron acompañadas por mujeres líderes comunitarias que compartieron sus testimonios sobre los retos que enfrentan día a día.

Vázquez Robles subrayó que su papel como legislador no es sólo representar, sino escuchar y construir soluciones reales. “Estamos obligados a dialogar, no sólo con el espejo, sino con los sectores que están sacando adelante a México”, dijo.

También compartió experiencias personales que conmovieron a los presentes. Relató cómo su madre, en ausencia de su padre que migraba a Estados Unidos, mantenía en pie la producción familiar: “sé lo que significa el esfuerzo femenino en el campo, lo viví en carne propia”, expresó.

Finalmente, reiteró su compromiso con las mujeres productoras rurales: “conmigo cuentan. Cuentan siempre. Desde la responsabilidad que me han otorgado, seguiré siendo punta de lanza en la solución de esta problemática”.