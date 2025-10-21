El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua CONALEP anuncia el lanzamiento del curso especializado de inglés para transportistas dirigido a operadores mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos.

Este programa tiene como objetivo fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los participantes, mejorando su seguridad, eficiencia operativa y oportunidades laborales.

El curso responde a una necesidad creciente en el sector del transporte internacional, donde el dominio del idioma inglés es clave para interactuar con autoridades, comprender documentos legales, atender clientes y enfrentar situaciones de emergencia. Además, se busca reducir el estrés que enfrentan los transportistas al operar en un entorno extranjero.

El programa se ofrece en dos niveles: Principiante (A1-A2) e Intermedio (B1), con una duración de 12 semanas por nivel. Cada semana incluye 3 horas de formación (1.5 horas presenciales y 1.5 horas en línea), sumando un total de 36 horas por nivel. La modalidad es mixta, con sedes en Chihuahua y Ciudad Juárez, y acceso a una plataforma digital con ejercicios y simulaciones.

La metodología se basa en un enfoque comunicativo y práctico, con material contextualizado al sector transporte.

Los participantes realizarán actividades como role plays, lectura de documentos reales y simulaciones. Al finalizar, recibirán una constancia oficial emitida por el Centro de Idiomas CONALEP Chihuahua, válida como respaldo ante empresas y autoridades.

Para más información, entrevistas o cobertura mediática, favor de contactar al Centro de Idiomas CONALEP Chihuahua con la Maestra Deyanira Gómez al teléfono 656 202 2159 o consulta nuestras redes sociales Facebook Conalep Chihuahua