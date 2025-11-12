Camargo, Chih.- El diputado por el Distrito XX, Arturo Zubía Fernández, dio el arranque a los trabajos de rehabilitación del camino del Callejón Lareño, una importante vía rural que beneficiará a productores y familias de la región.

La obra se realiza por parte de la Residencia de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Rural, dentro del programa Caminos Saca Cosechas, que desde hace tres años impulsa la mejora de la infraestructura rural en todo el estado.

El diputado Zubía Fernández reconoció el respaldo de la gobernadora por continuar apoyando al municipio de Camargo con acciones que fortalecen el desarrollo del campo. Asimismo, agradeció al residente de obra, Gerardo Rentería, por su coordinación y compromiso para que estos recursos se apliquen de manera eficiente en beneficio de los productores y de toda la gente que transita por estos caminos.

“Este tipo de obras son fundamentales para mejorar las condiciones de quienes trabajan la tierra. Seguiremos gestionando y apoyando todo lo que impulse el desarrollo de nuestro campo”, señaló el legislador.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado reafirman su compromiso con el bienestar de las comunidades rurales y con el fortalecimiento de la infraestructura que impulsa la productividad del sector agropecuario.