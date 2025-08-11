El Juglar de la Red

Rafael Cano Franco / Analista

Cuando la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, o “Dato Protegido” como también se le conoce; junto con su esposo, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, emprendieron una batalla legal para sancionar a la ciudadana Karla María Estrella Murrieta por un post que ella publicó en su cuenta personal del X, no se imaginaban la avalancha de eventos que estaban por desencadenar.

Estos dos diputados federales, ella del Partido del Trabajo y él de Morena, movieron sus influencias para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial sancionara por violencia política de género a la ciudadana Estrella Murrieta.

Pero apenas se supo la sanción que le impusieron, los sucesos se vinieron en cascada y al paso de los días, ambos legisladores ya no encuentran la salida.

Ambos han demostrado una pésima operación y un manejo de la crisis rudimentario y de muy escasa inteligencia; a estas alturas cada vez que salen a intentar defenderse la andanada de críticas es más furiosa y el desprestigio de ambos crece.

Y todo empezó por un post que no les gustó.

Toda crisis tiene una serie de etapas, en caso de estos diputados el tema se les empezó a complicar cuando la indignación de los ciudadano se hizo patente en redes sociales y el apoyo se inclinó totalmente a favor de la ciudadana que fue demandada y por esa razón debe publicar en su cuenta personal de X una disculpa durante 30 días, dirigida a un ente que las autoridades identifican como “Dato Protegido” y que ahora es sinónimo de abuso de poder, soberbia, petulancia y hasta enriquecimiento inexplicable.

La diputada Diana Karina Barreras intentó suavizar la situación y retomando las palabras de la presidente Claudia Sheinbaum, declaró que no era necesario que la ciudadana se disculpara durante 30 días seguidos, pero esa postura fue interpretada por la ciudadanía más como un mecanismo de acallar las críticas, que una manifestación sincera que pretendía no humillar más a la ciudadana.

Aunque en honor a la verdad, la que diariamente era humillada era precisamente “Dato Protegido”.

Luego, su marido, Sergio Gutiérrez Luna emprendió una gira por los medios de comunicación intentado armar una defensa, pero resultó contraproducente porque eso evidenció más que la diputada Barreras Samaniego –“Dato Protegido”—ni siquiera era capaz de poder defenderse por ella misma y con sus propios argumentos, requiriendo a su esposo para que explicara la postura de ella.

Y mientras esto sucedía, los ciudadanos que se sumaban diariamente a comentar las disculpas que publicaba Karla María Estrella Murrieta, crecían exponencialmente, al grado que se llegó a registrar la etiqueta “Dato Protegido” como la número uno en México, algo inédito en nuestro país y que dejaba de manifiesto el impacto que tenía y el repudio generalizado de los ciudadanos para la Legisladora del PT.

En esas estaban, intentando capear el temporal de críticas que a diario les caía desde las redes sociales, cuando el periodista Jorge García Orozco empezó a revisar las fotografías que la pareja de legisladores suben a sus redes sociales.

Empezó a notar un patrón común: ambos son afectos a las marcas caras, a la joyería de diseñador, a los zapatos y tenis más elegantes, con lo cual tienen uno de los guardarropas más exclusivos y elegantes entre los políticos de México.

El listado de bienes que fueron saliendo a la luz público, incluyeron también empresas de las cuales es socio Gutiérrez Luna, bienes inmuebles, obras de arte y todo sin estar enlistado en la declaración patrimonial de alguno de los dos.

Otra vez, en aras de defenderse ambos legisladores salieron a tratar de explicar o desviar la atención. Ahora ya no se trataba de informarle a los ciudadanos sobre la forma de como con su sueldo pueden ostentar joyas y ropa de marca que suma más de 7 millones de pesos –de acuerdo a lo que va la cuenta hasta el 8 de agosto de 2025–, en lugar de esos y recurriendo al manual de la 4T se tiraron al piso y alegaron que son perseguidos por la derecha y que sobre ellos existe toda una campaña de desprestigio.

Pero hay que ser honestos, quien quisiera armar una campaña no perdería el tiempo con dos figuras tan pequeñas y de tan poco valor político, en todo caso hay peces muuuuuchooo más gordos a quienes se les puede atacar y con ello sacar mayor raja política.

Lo que enfrentan Gutiérrez Luna y Dato Protegido no es una campaña de desprestigio en su contra, simplemente se trata de los resultados obtenidos por sus acciones, de la pésima estrategia de contención de crisis, de una soberbia insultante, de un desprecio social que se convirtió en una exhaustiva investigación de ambos y que no lograron pasar y menos convencer que son austeros como lo pide la 4T, que pueden demostrar el boato en el que viven, pero sobre todo que ambos ya fueron juzgados por la opinión pública y para nada son víctimas, la sentencia es que ambos son los villanos mayores y eso difícilmente va a cambiar.